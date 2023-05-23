23 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Telegram-канал &quot;Не для протокола&quot; / t.me/ndp96

Сотрудников "Сима-ленд" отправили бороться с торфяным пожаром в Солнечном

Несколько десятков сотрудников "Сима-ленда" отправили на борьбу с торфяным пожаром в поселок Солнечный. Об этом сообщает Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией губернатора.

Пожар около поселка бушует уже две недели, и все это время на месте работают волонтеры, в том числе и от "Сима-ленда". Сотрудники компании проливают очаги и копают минерализованные полосы.

Сотрудники "Сима-ленд" во время борьбы с пожаром в Солнечном(2023)|Фото: Telegram-канал "Не для протокола" / t.me/ndp96

"В поселке сначала высохли, а потом сгорели болота. В выходные площадь торфяного пожара достигала 100 га. Сейчас в тушении пожаров в Березовском участвуют 53 спасателя", - говорится в сообщении.

На месте пожара глава региона Евгений Куйвашев лично поблагодарил добровольцев за тяжелую работу.

Напомним, в МЧС предупредили, что в среду и четверг в Свердловской области стоит ожидать аномальную жару в +35 градусов. В это время в регионе продолжает действовать 27 пожаров. 16 из них локализованы. Накануне в тушении возгораний были задействованы четыре борта авиации РСЧС, которые сделали 10 сбросов воды объемом 189 тонн.

Теги: Солнечный, Сима-ленд, торфяной пожар, пожар


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