Во Франции запретили короткие авиарейсы, которые можно заменить поездкой на поезде

Франция запретила внутренние авиарейсы, если у них есть железнодорожный аналог длительностью не более 2,5 часа. Закон, призванный позаботиться об экологии и климате, был принят еще в 2021 году, но ряд авиакомпаний обратился в Еврокомиссию с просьбой стать арбитром и оценить законность решения французских властей.

Нововведение повлияет на самые короткие рейсы из Парижа – в Нант, Лион и Бордо, при этом стыковочные рейсы не будут запрещены.

Останутся в расписании рейсы по одному из самых популярных направлений – Париж-Марсель, им летают те, кто хочет отправиться на Французскую Ривьеру.