МЧС предупредило свердловчан об аномальной жаре в +35 градусов

В ближайшие два дня местами в Свердловской области ожидается аномальная жара в +35 градусов. Об этом предупреждает пресс-служба МЧС по региону.

По данным синоптиков в отдельных районах Свердловской области с 24 по 29 мая ожидается аномально жаркая погода до 35 градусов. "Будьте бдительны! Тел: 101, 112", - напомнили в МЧС.

Напомним, ранее Уральский гидрометцентр сообщал о сухой и жаркой погоде, которая ожидается в Екатеринбурге на этой неделе. 23 мая прогнозировалось 26-28 градусов, а 24 мая - 27-29 градусов. При этом существенных осадков синоптики не ожидают, ветер будет слабый – 3-4 метра в секунду.

Несмотря на установившуюся теплую погоду, вода в уральских водоемах еще не прогрелась до необходимой температуры – отметки выше +18 градусов. Поэтому пока лучше не стоит рисковать своим здоровьем и не купаться в холодной воде.