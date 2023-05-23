В Екатеринбурге объявлен сбор книг на разных языках для участников СВО

В Екатеринбурге обсудили проведение акции в поддержку участников специальной военной операции. Объявлен сбор книг на разных языках.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии уральской столицы, проект получил название "Из дома с любовью". Его презентовала замглавы департамента общественных связей администрации города Екатерина Форукшина.

"Мы неоднократно получали от наших коллег, которые взаимодействуют с участниками специальной военной операции, пожелания получить книги. У нас родилась идея провести сбор книг для наших бойцов на языках представителей всех национальностей, которые проживают в Екатеринбурге", - рассказала она.

Участники заседания идею поддержали единогласно. Первые книги решено отправить бойцам СВО уже в июне.

"Очень интересная инициатива, предлагаю поддержать, поэтому сбор книг запускаем. В день, когда мы будем торжественно открывать стелу "Город трудовой доблести" в рамках форума "Рубежи Победы" – 22 июня, мы отправим гуманитарный груз и собранные книги", - заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.