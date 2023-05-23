23 Мая 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Россияне стали на 30% чаще обращаться в суды для банкротства

Россияне все чаще обращаются в суды для банкротства, сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на пленарном заседании Совета судей.

По его данным, в первом квартале этого года арбитражными судами рассмотрено на 30% больше дел о банкротстве к аналогичному периоду прошлого года.

Лебедев заявил о необходимости совершенствования законодательства о банкротстве, а также упрощения и ускорения судебных процедур, пишет РИА Новости.

Отметим, еще год назад сообщалось, что количество россиян, желающих стать банкротами, стремительно растет.

Как правило, себя просят признать несостоятельными физические лица. Причинами для роста заявлений на банкротство от них эксперты называют снижение доходов, растущую долговую нагрузку и лучшую информированность россиян о возможности освободиться от долгов через такую процедуру.

Теги: россияне, банкротство


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