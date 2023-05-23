Молдавия арестует Путина и передаст Международному уголовному суду в случае его визита в эту страну

Президент Молдавии Майя Санду заявила, про правоохранительные органы республики исполнят предписание Международного уголовного суда (МУС) и арестуют Владимира Путина, если он нанесет визит в эту страну.

Антироссийская позиция действующих властей Молдавии тут не при чем: республика ратифицировала (как и еще 114 государств мира) Римский статут, которым был учрежден Международный уголовный суд. С 2011 года страна должна выполнять решения МУС.

Напомним, ранее МУС выдал ордер на арест Владимира Путина, а также детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой.