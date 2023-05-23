23 Мая 2023
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Политика За рубежом Украина
Фото: Reuters / Tamas Kaszas

Премьер Венгрии полагает, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией

Премьер Венгрии Виктор Орбан во время публичной дискуссии на Катарском экономическом форуме в Дохе высказал мнение, что Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией, Североатлантический альянс (НАТО) не готов направлять туда свои войска, и поэтому ситуация должна быть как можно скорее урегулирована мирным путем.

Если посмотреть на реалии, на цифры, на общую ситуацию, на тот факт, что альянс не готова посылать войска [на Украину], приводит ТАСС слова Орбана, то станет совершенно ясно, что украинцы не смогут одержать победу на поле боя.

Напомним, в конце марта Орбан сообщил о том, что власти Еевросоюза близки к обсуждению темы отправки "войск некого миротворческого типа" на Украину. Он напомнил, что год назад спор шел о том, можно ли посылать летальное оружие Украине. Венгрия была против, но страны Запада тоже колебались, однако сейчас это уже не вопрос, заявил Орбан. В начале мая Орбан вновь высказался о конфликте, заявив, что победа Украины возможна только в сказке.

Теги: Виктор Орбан, Украина, конфликт, переговоры


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Ранее 05.05.2023 12:00 Мск Победа Украины возможна только в сказке, - Орбан
Ранее 31.03.2023 09:55 Мск В ЕС близки к обсуждению темы отправки "войск миротворческого типа" на Украину, - Орбан

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