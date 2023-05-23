Глава ВТБ призвал подключить российские банки к китайскому аналогу SWIFT
Глава ВТБ Андрей Костин призвал подключить российские банки к китайской системе банковских переводов CIPS – аналогу европейской системы SWIFT.
По словам Костина, только за последний квартал число трансграничных платежей между Россией и Китаем в ВТБ выросло на 200%.
"Юань является единственной на сегодня "дружественной валютой", которая может быть эффективно использована для балансировки расчетов по операциям российских контрагентов с совместными странами-партнерами в условиях профицита в торговле с ними в пользу России", - цитирует Костина РБК.