Глава ВТБ призвал подключить российские банки к китайскому аналогу SWIFT

Глава ВТБ Андрей Костин призвал подключить российские банки к китайской системе банковских переводов CIPS – аналогу европейской системы SWIFT.

По словам Костина, только за последний квартал число трансграничных платежей между Россией и Китаем в ВТБ выросло на 200%.

"Юань является единственной на сегодня "дружественной валютой", которая может быть эффективно использована для балансировки расчетов по операциям российских контрагентов с совместными странами-партнерами в условиях профицита в торговле с ними в пользу России", - цитирует Костина РБК.