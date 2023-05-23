"Новые люди" предлагают отменить штрафы за отсутствие регистрации

Депутаты фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект, предлагающий отменить штраф за отсутствие регистрации.

Авторы инициативы отмечают, что необходимо ввести добровольный и уведомительный порядок реального места проживания граждан вместо института постоянной или временной регистрации. По опросам, около 20% граждан не имеют собственного жилья и арендуют комнату или квартиру. В 2017 году не по месту регистрации (постоянной или временной) проживало около 25% граждан в возрасте до 30 лет. И почти наверняка в нынешнем году будет еще больше.

Они считают, что институт постоянной или временной регистрации вообще себя изжил. Ранее он был необходим для государственного планирования. Госорганам нужно было опираться на данные о количестве зарегистрированных граждан для управления коммунальной инфраструктурой, определении необходимого количеств мест в детских садах и школах и т.д. Сейчас все это можно вполне успешно делать на основе большого количества интегрированных данных без данных о регистрации граждан. Например, многие госуслуги можно получить на портале госуслуг, указав там фактический адрес проживания.

Однако в настоящее время на портале, если фактический адрес проживания не совпадает с местом регистрации, то гражданину "фактически предлагается признаться в совершении административного правонарушения", полагают депутаты.

Еще один довод - штрафы за проживание не по месту регистрации крайне редки, применяются избирательно и не способствуют эффективному госуправлению, говорится в пояснительной записке.