23 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: telegram-канал &quot;Глава Екатеринбурга Алексей Орлов&quot; / t.me/glavaekbofficial

Стелу "Город трудовой доблести" откроют в Екатеринбурге уже в июне

Мэрия Екатеринбурга определилась с точной датой торжественного открытия стелы "Город трудовой доблести". Как рассказал глава города Алексей Орлов на заседании Консультативного совета по вопросам межнационального и межконфессионального согласия, церемония состоится 22 июня.

Напомним, что именно 22 июня в 1941 году нацистская Германия напала на СССР. С тех пор этот день является Днем памяти и скорби.

Указ о введении в России почетного звания "Город трудовой доблести" подписал Владимир Путин. Екатеринбургу оно было присвоено летом 2020 года, тогда же это звание получил и Нижний Тагил. А в мае 2021 года - Каменск-Уральский.

Памятник будет расположен на углу улиц Николая Никонова и Царской, рядом с парковкой у киноконцертного театра "Космос". На установку стелы власти Свердловской области направили 50 млн рублей, а ее возведение стартовало в марте. Ранее глава уральской столицы показал эскизы будущей стелы.

Теги: Екатеринбург, стела,  Город трудовой доблести


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