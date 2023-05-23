23 Мая 2023
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Политика Украина
Фото: Украинская Православная Церковь

Киевский суд постановил, что УПЦ - часть РПЦ

Киевский окружной административный суд постановил, что УПЦ является частью РПЦ.

Суд сослался на проведенную украинским режимом "экспертизу" на наличие церковно-канонической связи с РПЦ. Согласно ей, принятие на собрании епископов УПЦ 27 мая 2022 года изменений в устав не привело к самостоятельности УПЦ и ее независимости от РПЦ.

Напомним, на собрании были кулуарно приняты изменения в устав о "полной самостоятельности и независимости". С тех пор предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий прекратил поминание патриарха Кирилла как "великого господина и отца" и стал поминать в числе предстоятелей других церквей. То есть священноначалие УПЦ отмежевалось от РПЦ.

Украинский режим это, однако, не удовлетворило. Судья Алена Кушнова напомнила, что в декабре 2022 года украинский конституционный суд признал конституционными изменения в закон о свободе совести и религиозных организациях, которые депутаты внесли еще в 2018 году, но затем его действие было приостановлено. По этому закону УПЦ должна изменить свое название, указывающее на то, что ее "руководящий центр" якобы находится в России.

Нынешнее решение суда дает возможность режиму запретить Церковь как нарушающую его законы и отказывающуюся признать, что ею "руководят из Москвы". УПЦ постоянно подчеркивает, что она полностью независима от Москвы.

Теги: УПЦ, церковь, украина


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