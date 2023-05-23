23 Мая 2023
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Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В мэрии Екатеринбурга заявили об использовании черных технологий на выборах в гордуму

В администрации Екатеринбурга заявили об использовании черных предвыборных технологий. По данным мэрии, речь идет о попытке очернить педагогов и директоров школ.

Ранее среди горожан стали распространять газеты от имени одной из политических партий, в которых утверждалось, что "Свердловская область – рай для учителей-педофилов". Также в издании давались советы родителям, "как выявить педофила среди педагогов". Неизвестные авторы крайне нелестно отзывались и о директорах школ. При этом выходные данные у газет отсутствовали. Это вызвало возмущение в педагогическом сообществе уральской столицы.

Как рассказала на сегодняшнем брифинге заместитель главы города Екатерина Сибирцева, сейчас проходит праймериз в преддверии выборов в городскую думу, и появление данных газет вызвало большой резонанс.

"Ни одного слова правды в этой информации нет. Коллеги достаточно серьезно восприняли эти не очень хорошие технологии в своем отношении. Когда вчера появился второй номер, стало молчать очень сложно", - заявила Сибирцева.

Екатерина Сибирцева(2019)|Фото: Накануне.RU

Она отметила, что одной из причин появления таких газет может быть то, что представители учительского корпуса качественно и эффективно работают в составе Екатеринбургской городской думы.

Как рассказала директор школы №168, депутат ЕГД Татьяна Вяткина, уже подано заявление в полицию.

"Надеемся, что наши правоохранительные органы разберутся в данной ситуации, а заказчики и исполнители будут наказаны. Это происходит против нас, потому что мы являемся общественными людьми. У нас большой круг родителей, детей выпускников, наших знакомых, коллег из других районов и городов. Тем кандидатам в депутаты, которые хотят быть в следующем созыве, наверное, показалось, что с нами очень трудно бороться. Поэтому один из способов борьбы с нами – вот эти грязные газеты, где все полностью клевета в наш адрес. Это значит, что мы на верном пути, а те, кто это делает – они нас просто боятся", - отметила Вяткина.

Как добавила еще один депутат, директор школы №140 Александра Журавлева, ни одного слова правды в данных изданиях нет. Она также обратилась в полицию и прокуратуру.

"Подано обращение о возбуждении дела по статье "Клевета". Это очень серьезная статья. У меня есть просьба к организаторам праймериз: после того, как будет проведено расследование, учесть его результаты при подведении итогов. Считаю, что организаторы той грязи, которая была вылита в этих газетах, должны быть обязательно наказаны", - заключила Журавлева.

Теги: мэрия, газеты, выборы, гордума, Екатеринбург


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