23 Мая 2023
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Фото: Накануне.RU

Песков ответил на вопрос об этнических русских в составе ДРГ, напавшей на Белгородскую область

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об этнических русских в составе напавшей на Белгородскую область ДРГ, заявил, что надо исходить из того, что все они - украинские боевики.

"Это украинские боевики с Украины. На Украине живет много этнических русских. Но все равно они являются украинскими боевиками», - заявил он.

Песков отказался отвечать на вопрос, известно ли, сколько людей проникло на территорию Белгородской области и сколько еще остается в регионе.

"Я не могу давать эти цифры. Сейчас наши специальные службы занимаются этим, выясняют личности, количество и так далее", - ответил пресс-секретарь президента.

Внимание представителя Кремля также обратили на то, что на строительство защитных сооружений в Белгородской области было потрачено 10 млрд рублей, и спросили, можно ли считать нападение свидетельством полного провала работы по укреплению границы.

Песков в ответ заявил, что администрация президента не может давать оценки характеристикам защитных конструкций.

Пресс-секретарь президента также затруднился с ответом на вопрос, почему "зачистка" Белгородской области от нападавших продолжается уже больше суток, переадресовав его в правоохранительные органы, Минобороны и ФСБ.

По словам Пескова, Кремль глубоко обеспокоен вторжением украинских диверсантов в Белгородскую область, но заверяет, что предпринимаются необходимые усилия по предотвращению подобного в будущем.

По его словам, "эти усилия продолжаются, продолжается и специальная военная операция с тем, чтобы в дальнейшем не допускать подобных проникновений".

Также Песков заявил, что проводить специальное заседание Совбеза по ситуации в Белгородской области не планируется, ближе к концу недели состоится плановое, передает ТАСС.

Теги: песков, дрг, белгородская область


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