Пожарные Пермского края вернулись домой после тушения пожаров в Курганской области

Пожарные Пермского края вернулись домой после тушения пожара в Курганской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

50 огнеборцев не только ликвидировали крупные природные пожары, они не допустили ни одного перехода огня на населенный пункт и оказали адресную помощь населению.

Всего в тушении пожаров было задействовано более 1,2 тыс. человек из разных регионов, спасено более 20 тыс. жилых домов. Сейчас обстановка в Курганской области оценивается как стабильная.