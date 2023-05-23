23 Мая 2023
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Политика Сибирский ФО Москва
Фото: Совет Федерации

Сенатор Семенов может стать вице-губернатором Красноярского края

Глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сообщил о том, что Валерий Семенов, написавший заявление о досрочном прекращении полномочий сенатора, может продолжить работу в качестве вице-губернатора Красноярского края.

На заседании комитета во вторник принято решение поддержать решение о досрочном прекращении полномочий Семенова. Данный вопрос Совфед рассмотрит в среду.

Семенову, приводит ТАСС слова Тимченко, поступило хорошее предложение – продолжить работу в качестве вице-губернатора в правительстве Красноярского края. Он займется взаимодействием с федеральными органами исполнительной власти, реализацией всех проектов, планов, национальных проектов на территории края.

Теги: Вячеслав Тимченко, Валерий Семенов, сенатор, вице-губернатор, Красноярский край


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