Игорь Бабушкин представил отчет о работе регионального правительства в парламенте Астраханской области: Мы на 100% обеспечили все социальные обязательства

Сегодня в Думе Астраханской области глава региона Игорь Бабушкин представил отчет о работе регионального правительства в 2022 году. В частности, он сообщил, что в цифрах показательным стало исполнение бюджета: доходная часть составила почти 92 млрд рублей. С 2019 года прирост – 33 млрд.

"Благодарю за поддержку региона Президента и Правительство России. Общий объем безвозмездных поступлений из федерального центра – 26 миллиардов рублей", - отметил в своем телеграмм-канале Игорь Бабушкин.

Несмотря на санкционное давление, регион активно развивает традиционные отрасли экономики. А создание транспортно-логистического узла МТК «Север – Юг» открывает перед Астраханской областью новые перспективы.





"Мы на 100% обеспечили все социальные обязательства. Более, чем на 95% выполнены национальные проекты", - подчеркнул губернатор региона.

Как уже сообщалось, областным парламентом в минувшем году принят 121 закон. В том числе, такие важные как меры поддержки бойцов СВО и членов их семей, единое пособие для малообеспеченных семей, транспортная реформа, выплаты на жилье детям-сиротам и многое другое.

"Спасибо депутатам областной Думы за эффективную совместную работу в интересах астраханцев. Впереди у нас много дел!", - сказал Игорь Бабушкин