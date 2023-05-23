23 Мая 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

В Госдуме придумали, как обанкротить 2 тысячи польских фирм

В Госдуме хотят обанкротить 2 тыс. транспортных и смежных компаний Польши, а также нанести ущерб бюджету этой страны в 8,5 млрд евро. По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, это будет справедливым наказанием для Польши за неуважение к памяти советских солдат-освободителей. При этом он не уточнил, сколько российских компаний-контрагентов поляков пострадают и сколько потеряет российский бюджет.

Госдума голосами 405 из 450 депутатов приняла обращение к правительству с предложением запретить польским фурам проезд на территорию РФ и поднять цены на дизтопливо для польских фур до европейского уровня.

"Предприятия Польши продолжают перевозки по России, в то время как российским перевозчикам запрещено в ЕС ввозить даже гуманитарные и медицинские грузы. Польша проявляет самые антироссийские настроения", - заявил председатель комитета ГД по транспорту Евгений Москвичев.

По его словам, предлагается также принять законопроект, который ужесточит наказание европейских перевозчиков за нарушения. Российских переводчиков, например, наказывают, когда они не соблюдают правила системы "Платон" или не платят за проезд по платным участкам дорог, европейские же фуры избегают штрафов.

Бюджет России теряет миллиарды рублей. 60 тыс. иностранных перевозчиков нарушили ПДД, десятки тысяч не платят за платные дороги и в систему "Платон", - пожаловался Москвичев.

Володин отметил, что "это решение не последнее, которое мы можем принять": "Это лишь первый шаг".

Стоит отметить, что обращение Госдумы к правительству может и не иметь реальных последствий – решение останется за кабмином, который далеко не всегда соглашается с парламентом.  

Теги: польша, фуры, госдума, запрет


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