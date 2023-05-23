Теперь официально. Погорельцы Среднего Урала получат матпомощь даже без прописки

Свердловские погорельцы теперь официально смогут получить матпомощь за разрушенное огнем жилье, даже если не были в нем прописаны. Соответствующие изменения были внесены депутатами заксобрания Свердловской области в закон "Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области".

По словам председателя комитета парламента по социальной политике Вячеслава Погудина, положения закона будут применяться к утрате жилья после 31 марта.

Напомним, в апреле сразу несколько населенных пунктов Среднего Урала были объяты огнем из-за лесных пожаров. Сильнее всего пострадал поселок Сосьва и Таежный. В первом на 9 тыс. кв.м. сгорело более 100 домов, в результате чего около 400 человек остались без крыши над головой. В Таежном сгорело 26 жилых домов, оставив без жилья 47 человек.

Ранее о предоставлении матпомощи непрописанным погорельцам уже сообщала спикер Законодательного собрания Людмила Бабушкина. Также, на прошлой неделе главе МЧС Александру Куренкову рассказали, как идет восстановление поселка Таежный и какие дома собираются построить для погорельцев. В это время в Сосьве уже приступили к отстройке частных домов. Помимо них планируется возвести трехэтажный многоквартирник.