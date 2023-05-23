В Белгородской области отселены жители девяти населенных пунктов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что на фоне проходящей в регионе контртеррористической операции отселены жители Грайворона, Новостроевки, Горьковского, Безымено, Мокрая Орловка, Глотово, Гора Подол, Замостье, Сподарюшено.

22 мая ВСУ в разной форме атаковали Белгородский район (обстрелян 15 раз, в селе Никольское был сбит беспилотник, по селу Журавлевка работала артиллерия, было выпущено 14 снарядов), Борисовский район (попал трижды под обстрел), село Старый Хутор Валуйского городского округа (минометный обстрел, выпущено пять снарядов), Грайворонский городской округ (по жилым домам и мирным жителям работала реактивная система залпового огня, сбрасывались взрывные устройства с квадрокоптеров), Шебекинский городской округ (обстрелян 25 раз), уточнил губернатор в своем telegram-канале.

Ранее стало известно, что небольшие группы украинских диверсантов, возможно, продолжают подтягиваться к Козинке (Белгородская область) со стороны границы. Российские силовики ведут с ними бой. Также ПВО работает по дронам-разведчикам, которые запускают ВСУ.