23 Мая 2023
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Фото:army.lv/ru

ВСУ помогли диверсантам зайти в Белгородскую область, выпустив до 60 ракет из "Урагана", - Mash

Вооруженные силы Украины (ВСУ) помогли диверсантам зайти на территорию Белгородской области 22 мая, пишет Mash.

По данным телеграм-канала, перед атакой на приграничные села украинская артиллерия выпустила до 60 ракет из РСЗО "Ураган" и примерно такое же количество 120-мм минометных мин.

Огонь прекратился после того, как российская авиация и артиллерия начали наносить ответные удары.

Напомним, ранее СКР возбудил уголовное дело по шести статьям (террористический акт, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, покушение на убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества, незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ) по факту нападения на Белгородскую область. По последним данным, ранены 12 мирных жителей.

Теги: всу, диверсанты, белгородсая область


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