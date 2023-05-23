Сразу семь городов Новосибирской области поборются за первенство по созданию проектов комфортной городской среды в России

«Парк Победы» в Бердске, «Белый пляж» на Берди в Искитиме, «Каинская роща» и «Грибы» с подсветкой в Куйбышеве – эти и другие заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» от Новосибирской области одобрены 23 мая межведомственной комиссией в правительстве региона.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области, заседание межведомственной комиссии по координации деятельности в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» провел заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка.

Один из наиболее масштабных проектов на заседании представил мэр Бердска Роман Бурдин. В городе предполагается благоустройство общественной территории – Парка Победы, где предполагается озеленение, обустройство новых маршрутов пешеходных дорожек, лыже-роллерной трассы.

Разработанные проекты, претендующие для участия в конкуре, на заседании представили города Новосибирской области. Так, в Болотном предлагается благоустроить парковую зону на набережной, в Искитиме – создать рекреационную зону «Белый пляж» на р. Бердь, в Карасуке - провести благоустройство на ул. Щорса с парковой зоной, в Татарске и Тогучине – создать современные парковые пространства, в Куйбышеве – благоустроить пространство «Каинская роща». Среди ярких решений в разных районах в заявках на благоустройство отмечены такие объекты, как пергола, пекарня, пирс, пункт проката лодок и объект лэнд-арта «Грибы» с подсветкой.

Проекты будут доработаны с учетом предложений экспертов и до конца месяца направлены на конкурс.

Напомним, города Новосибирской области неоднократно побеждали во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, проекты, признанные лучшими, реализованы в Тогучине, Купино, Карасуке и Куйбышеве.