В Югре один человек погиб, пять пострадали во время взрыва и пожара на судне

В Югре один человек погиб, пять пострадали и были госпитализированы после взрыва и пожара на судне "РТ-377", сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Ространснадзора по Уральскому федеральному округу.

У пострадавших ожоги разной степени тяжести.





Инцидент произошел в ночь на 23 мая. Судно, принадлежащее компании "Нефтеюганский речной порт", находилось в районе поселка Зенково. Во время тушения пожара береговыми пожарными расчетами теплоход потерял плавучесть и сел корпусом на грунт у левого берега реки Обь.





На место выехали инспекторы отдела надзора за судоходством, мореплаванием и организации расследований транспортных происшествий МТУ Ространснадзора по УФО. Причины пожара выясняются. По их результатам будут приняты меры реагирования.