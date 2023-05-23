23 Мая 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: МТУ Ространснадзора по УФО

В Югре один человек погиб, пять пострадали во время взрыва и пожара на судне

В Югре один человек погиб, пять пострадали и были госпитализированы после взрыва и пожара на судне "РТ-377", сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Ространснадзора по Уральскому федеральному округу.

У пострадавших ожоги разной степени тяжести.

Пожара на судне в ХМАО-Югре(2023)|Фото: МТУ Ространснадзора по УФО

Инцидент произошел в ночь на 23 мая. Судно, принадлежащее компании "Нефтеюганский речной порт", находилось в районе поселка Зенково. Во время тушения пожара береговыми пожарными расчетами теплоход потерял плавучесть и сел корпусом на грунт у левого берега реки Обь.

Пожара на судне в ХМАО-Югре(2023)|Фото: МТУ Ространснадзора по УФО

На место выехали инспекторы отдела надзора за судоходством, мореплаванием и организации расследований транспортных происшествий МТУ Ространснадзора по УФО. Причины пожара выясняются. По их результатам будут приняты меры реагирования.

Теги: РТ-377, судно, взрыв, Ространснадзор


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