Сборная Камеруна по футболу отказалась проводить товарищеский матч с россиянами

Сборная Камеруна отказалась проводить товарищеский матч с россиянами. По данным газеты "Спорт-Экспресс", власти африканской страны наложили запрет на действия национальной сборной.

Игра должна была состояться 15 марта на стадионе "Лужники" в Москве.

Сборная России по футболу – как и спортсмены других видов спорта – отстранена от международных турниров, в том числе под эгидой УЕФА и ФИФА. Причина – проведение специальной военной операции.