23 Мая 2023
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Спорт В России За рубежом
Фото: пресс-служба Российского футбольного союза

Сборная Камеруна по футболу отказалась проводить товарищеский матч с россиянами

Сборная Камеруна отказалась проводить товарищеский матч с россиянами. По данным газеты "Спорт-Экспресс", власти африканской страны наложили запрет на действия национальной сборной.

Игра должна была состояться 15 марта на стадионе "Лужники" в Москве.

Сборная России по футболу – как и спортсмены других видов спорта – отстранена от международных турниров, в том числе под эгидой УЕФА и ФИФА. Причина – проведение специальной военной операции.

Теги: камерун, сборная россии, футбол


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