Путин ликвидировал антикоррупционное управление президента РФ

Владимир Путин подписал указ о ликвидации управления президента РФ по вопросам противодействия коррупции. Освобожден от должности начальник этого подразделения администрации президента Андрей Чоботов.

Вопросами коррупции теперь будет заниматься укрупненное подразделение – по вопросам госслужбы, кадров и противодействия коррупции. Его возглавит Максим Травников.

Чоботов — один из соратников бывшего главы администрации президента Сергея Иванова еще со времен их работы в спецслужбах, пишут "Ведомости".