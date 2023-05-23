23 Мая 2023
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Фото: Гу Мвд России по г. Москве

В Волгоградской области выпускник на последнем звонке напал на одноклассницу с ножом

В Волгоградской области одиннадцатиклассник во время линейки в честь последнего звонка ударил одноклассницу ножом. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в поселке Иловля 23 мая. Отмечается, что жизни девушки ничего не угрожает. Mash пишет, что ей наложили швы, госпитализация не понадобилась.

По данным телеграм-канала Baza, юноша попытался перерезать горло школьнице, но ее спасли одноклассники. Мотивы парня неизвестны — ранее за ним не замечали ничего странного.

В апреле в Пермском крае один школьник напал на другого с ножом. Следователи возбудили два уголовных дела по статьям "Халатность" и "Покушение на убийство". По информации СМИ, у напавшего подростка был конфликт с одноклассником. Якобы он подвергался травле с его стороны.

Теги: последний звонок, школьник, одноклассница, нож


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