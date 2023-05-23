Shot: небольшие группы украинских диверсантов прямо сейчас продолжают подтягиваться к Козинке

Новые небольшие группы украинских диверсантов прямо сейчас продолжают подтягиваться к Козинке (Белгородская область) со стороны границы.

Российские силовики ведут с ними бой, сообщает источник telegram-канала Shot. Также ПВО работает по дронам-разведчикам, которые запускают ВСУ.

Напомним, ранее СКР возбудил уголовное дело по шести статьям (террористический акт, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, покушение на убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества, незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ) по факту нападения на Белгородскую область.