23 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.ru

Роспотребнадзор заявил о превышении вредных веществ в воздухе Алапаевска и Режа

В свердловском Роспотребнадзоре продолжают отслеживать качество воздуха в регионе, где есть задымление от лесных пожаров.
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Накануне превышение вредных веществ было выявлено в нескольких городах Среднего Урала. По данным ведомства, сегодня ситуация несколько улучшилась.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, специалисты отбирают и исследуют пробы по 16 показателям. На сегодняшний день содержание в атмосферном воздухе Алапаевска взвешенных частиц РМ 2,5 и РМ 10 находятся на уровне 1,1 ПДК в максимально-разовой концентрации. В среднесуточной концентрации несоответствие нормативам установлено по диоксиду азота (1,03 ПДК), взвешенным частицам РМ 10 (2,08 ПДК), диоксиду серы (1,08 ПДК) и формальдегиду (2,3 ПДК).

Кроме этого, в Реже в среднесуточных пробах выявлено превышение допустимой концентрации диоксида серы в 1,7 раз, формальдегида – в 8 раз, взвешенных частиц РМ 10 – в 1,78 раза. Также при отборе проб в 6 утра 23 мая установлено превышение содержания формальдегида в 3 раза, а взвешенных частиц РМ 2,5 – в 1,5 раза в максимально-разовой концентрации.

"Концентрации остальных контролируемых веществ были ниже предельно-допустимых. Исследования продолжаются", - добавили в Роспотребнадзоре.

Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области было ликвидировано 22 природных пожара. Еще 27 возгораний продолжало действовать.

Теги: Алапаевск, Реж, вещества, воздух, превышение


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