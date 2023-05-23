23 Мая 2023
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Происшествия Белгородская область
Фото: Накануне.RU

СКР возбудил уголовное дело по факту нападения на Белгородскую область

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по шести статьям (террористический акт, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, покушение на убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества, незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ) по факту нападения на Белгородскую область.

"Представители украинских вооруженных формирований  совершили нападение на Грайворонский район Белгородской области. Жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры подверглись минометному и артиллерийскому обстрелам. В результате этих преступных действий ранения получили несколько гражданских лиц", - говорится в сообщении СКР.

В ведомстве отметили, что сейчас следствие пытается установить личности нападавших.

Теги: уголовное дело, следственный комитет, белгородская область


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