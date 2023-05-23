Суд в Туле приговорил украинца к 16 годам за вербовку на оборонных заводах

Тульский областной суд осудил жителя Украины на 16 лет колонии строгого режима за шпионаж. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

Мужчина пытался в Туле собирать данные у сотрудников оборонных предприятий. Его задача, по данным ведомства, состояла в вербовке людей, имеющих "охраняемые законом сведения о перспективных разработках в области стрелкового вооружения".

На прошлой неделе ФСБ сообщила о задержании гражданки Украины – она, по версии спецслужбы, передавала информацию об объектах и позициях группировки ВС РФ "Восток". Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".