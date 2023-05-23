В Нягани пожарные ликвидировали пожар в садах

В Нягани подразделения МЧС ликвидировали пожар в садах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по ХМАО-Югре.

Сообщение о пожаре в частном доме поступило диспетчеру Октябрьского пожарно-спасательного гарнизона в 10.49. Первые подразделения прибыли уже через 10 минут. По данным спасателей горело порядка шести строений на площади около 300 кв. м.

Спасатели выяснили, что людей в здании нет и приступили к ликвидации пожара. Возгорание было локализовано в 11.57, открытое горение ликвидировано в 12.08. В ликвидации пожара были задействованы 26 человек личного состава и шесть единиц техники.

По предварительным данным пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России.