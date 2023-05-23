23 Мая 2023
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Происшествия Северо-Кавказский ФО
Фото:Накануне.RU

Возбуждено уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Белгородской области

На Эльбрусе ищут шестерых белорусских туристов, которые поднимались на гору с запада и в какой-то момент перестали выходить на связь. По данным Telegram-канала "112", группа не была зарегистрирована.

Сейчас на поиски людей выдвинулась группа из восьми спасателей, также готовится вылет вертолета Ми-8 из Кавминвод.

На прошлой неделе МЧС обязало туристов сообщать о любых маршрутах передвижения на природе, связанных с повышенным риском для жизни, об этом говорится в приказе министерства. Уведомить можно подведомственные министерству организации.

К рискованным маршрутам в МЧС отнесли "путешествия по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам".

Теги: эльбрус, туристы, поиски


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