Возбуждено уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Белгородской области

На Эльбрусе ищут шестерых белорусских туристов, которые поднимались на гору с запада и в какой-то момент перестали выходить на связь. По данным Telegram-канала "112", группа не была зарегистрирована.

Сейчас на поиски людей выдвинулась группа из восьми спасателей, также готовится вылет вертолета Ми-8 из Кавминвод.

На прошлой неделе МЧС обязало туристов сообщать о любых маршрутах передвижения на природе, связанных с повышенным риском для жизни, об этом говорится в приказе министерства. Уведомить можно подведомственные министерству организации.

К рискованным маршрутам в МЧС отнесли "путешествия по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам".