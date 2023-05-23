23 Мая 2023
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Политика Украина
Фото: информационно-просветительский отдел УПЦ.

СБУ объявила подозрение митрополиту УПЦ Лонгину

СБУ объявила подозрение митрополиту Банченскому Лонгину. За твердую каноническую позицию его обвинили в "разжигании межрелигиозной вражды".
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Поводом стало то, что иерарх называет раскольников своим именем, а также, согласно православному вероучению, упоминал о сатанинском и антихристианском характере их организации. Сейчас решается вопрос об аресте митрополита.

Накануне сотни прихожан собрались на молитвенное стояние возле Черновицкого управления полиции, куда был вызван на допрос митрополит Лонгин. Боевики раздавали мужчинам повестки.

"Полиция не пускает людей. Если ты православный архиерей – значит, безусловно, преступник. Если архиерей, усыновивший 400 сирот, то худшего преступления трудно представить", – написала пресс-служба Черновицкой епархии.

Как сообщил иерарх, при вручении повестки ему угрожали. Но он остается верным канонической Церкви и будет беречь чистоту православной веры, а также остается верным "своему государству Украине".

Напомним, под домашним арестом находятся настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел и черкасский митрополит Феодосий. Всех их обвинили в "разжигании межрелигиозной вражды" за нелестные высказывания о раскольниках. Любые обвинения и агрессивные призывы в адрес УПЦ остаются без внимания.

Теги: УПЦ, украина, церковь


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