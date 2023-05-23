Хедлайнерами Ural Music Night-2023 стали IOWA и Тося Чайкина

В качестве хедлайнеров на Ural Music Night в Екатеринбурге выступят IOWA и Тося Чайкина. Об этом сообщает пресс-служба партнера фестиваля, оператора "Мотив".

Помимо этих исполнителей, на Плотинке также выступят Олеся Травулька, О! Марго, неаринаменя, Маша Мария, КАТЯ РИКЕДА, МЫСЛИМИМА, MATTEW, Вика Радисева, Brevis brass band и Другой Оркестр.

Вход на площадку свободный.

Напомним, что Уральская ночь музыки запланирована на 23 июня. Одним из хедлайнеров фестиваля станет петербургская группа Billys Band, ранее уже выступавшая на сцене Екатеринбурга, а также Тимур Шаов, Константин Завалин, "МК Прожект БАМ" и Василий Уриевский. Недавно организаторы также опубликовали шорт-лист музыкантов.