"Тинькофф банк" начал выпуск карт китайской платежной системы UnionPay

"Тинькофф банк" начал выпуск мультивалютных карт китайской платежной системы UnionPay.

Сама система не под санкциями, но они введены в отношении банка, поэтому в ряде стран – Европе, Израиле, Грузии, Великобритании и т.д. – расплатиться с помощью карты от "Тинькофф" будет нельзя. Но такую карту должны принять в Турции, ОАЭ, Таиланде, странах Азии и Южной Америки, а также в Африке.

За рубежом продолжают работать карты UnionPay, выпущенные Газпромбанком, Почта банком, "Солидарностью", Россельхозбанком, "Русским стандартом", Примсоцбанком и ВБРР.