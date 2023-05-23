"Ростелеком" предупредил о затруднении доступа к ряду зарубежных интернет-ресурсов

Сбой произошел в сети "Ростелекома", он связан с технической проблемой на одной из европейских площадок обмена трафиком.

В связи с этим может быть временно затруднен доступ к некоторым зарубежным интернет-ресурсам, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

В настоящее время подключены резервные международные каналы связи. Отмечается, что сети в России работают в штатном режиме.

Ранее пользователи сообщили о проблемах с доступом в интернет в сети "Ростелекома", в основном это касалось зарубежных ресурсов. В частности, не работают веб-версия Telegram, YouTube, GitHub, Twitch. По данным сервиса мониторинга сбоев в интернете Downradar, больше всего на проблемы в работе провайдера жаловались жители Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.