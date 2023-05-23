23 Мая 2023
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Армия и ВПК Центральный ФО В России Белгородская область
Фото: Накануне.RU

Марков считает, что украинская ДРГ достигла своих целей

Политолог Сергей Марков считает, что выдавливание украинской ДРГ из Белгородской области, о чем накануне заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, - это якобы поражение, потому что ДРГ зашла в Россию с целью совершить рейд, и если их просто выдавили, то они ушли, а значит, их рейд был успешным.

"Наш успех означал бы, что все участники рейда уничтожены или пленены. А если ДРГ "вытеснена ", значит, враг празднует маленькую победу и будет делать рейды еще и еще", - написал он, призвав действовать жестче.

Он уверен, что главная цель вражеского рейда - отвлечь внимание от поражения в Артемовске.

Военкор Александр Коц пишет, что есть масса неприятных вопросов: "Что с техническим оснащением границы, системами наблюдения, слежения, обнаружения движения? Почему бронегруппа противника спокойно проникла вглубь нашей территории? Есть ли противотанковые средства?"

В некоторых телеграм-каналах появилась информация о том, что ликвидированы около 40 членов ДРГ, однако до сих пор это официально не подтверждено. Минобороны РФ ситуацию не прокомментировало.

Теги: белгородская область, ДРГ


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