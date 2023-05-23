Екатеринбуржец, вытолкнувший 11-летнего сына с балкона, получил срок

Суд в Екатеринбурге вынес приговор мужчине, который покушался на убийство своего сына и бывшей жены. Он столкнул ребенка с балкона квартиры.

Напомним, все случилось летом прошлого года на Химмаше: нетрезвый и ранее судимый 41-летний уралец вытолкнул с высоты 11-летнего сына. Ребенок выжил и был доставлен в больницу, а с его родителями стали разбираться полиция и Следственный комитет. Выяснилось, что пьяный мужчина в комнате общежития по улице Дагестанской спровоцировал конфликт со своей бывшей супругой, собиравшейся на работу, и стал применять к ней физическое насилие. Сын агрессора стал заступаться за мать, что позволило женщине вырваться и покинуть комнату. Она побежала на улицу, чтобы позвать на помощь, а злоумышленник переключил агрессию на ребенка.

Пытаясь спастись, мальчик выбрался на балкон на втором этаже общежития, надеясь, что отец оставит его в покое. Однако тот продолжил свои действия, в результате чего ребенок упал с балкона вниз. Пострадавшего доставили в больницу, а рецидивисту было предъявлено обвинение по статье УК РФ "Покушение на убийство".

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, при приземлении мальчик получил тяжелые травмы. Его доставили к врачам, которые оказали необходимую помощь.

Как уточнили в УМВД по Екатеринбургу, подозреваемый был задержан полицией на месте преступления.

"Как установили сотрудники полиции, задержанный ранее был судим за незаконный оборот наркотиков, сбыт имущества, полученного незаконным путем, а также угрозу убийством. Кроме того, фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство", - рассказали в МВД.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, мужчина признан виновным в покушении на убийство двух человек, в том числе малолетнего. Сегодня, 23 мая, Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил ему 9 лет и 4 месяца лишения свободы. Этот срок уралец проведет в исправительной колонии строгого режима.