Екатеринбуржец, вытолкнувший 11-летнего сына с балкона, получил срок

23 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Земля горит под ногами

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Екатеринбуржец, вытолкнувший 11-летнего сына с балкона, получил срок

Суд в Екатеринбурге вынес приговор мужчине, который покушался на убийство своего сына и бывшей жены. Он столкнул ребенка с балкона квартиры.

Напомним, все случилось летом прошлого года на Химмаше: нетрезвый и ранее судимый 41-летний уралец вытолкнул с высоты 11-летнего сына. Ребенок выжил и был доставлен в больницу, а с его родителями стали разбираться полиция и Следственный комитет. Выяснилось, что пьяный мужчина в комнате общежития по улице Дагестанской спровоцировал конфликт со своей бывшей супругой, собиравшейся на работу, и стал применять к ней физическое насилие. Сын агрессора стал заступаться за мать, что позволило женщине вырваться и покинуть комнату. Она побежала на улицу, чтобы позвать на помощь, а злоумышленник переключил агрессию на ребенка.

Пытаясь спастись, мальчик выбрался на балкон на втором этаже общежития, надеясь, что отец оставит его в покое. Однако тот продолжил свои действия, в результате чего ребенок упал с балкона вниз. Пострадавшего доставили в больницу, а рецидивисту было предъявлено обвинение по статье УК РФ "Покушение на убийство".

Наручники(2022)|Фото: Накануне.RU

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, при приземлении мальчик получил тяжелые травмы. Его доставили к врачам, которые оказали необходимую помощь.

Как уточнили в УМВД по Екатеринбургу, подозреваемый был задержан полицией на месте преступления.

"Как установили сотрудники полиции, задержанный ранее был судим за незаконный оборот наркотиков, сбыт имущества, полученного незаконным путем, а также угрозу убийством. Кроме того, фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство", - рассказали в МВД.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, мужчина признан виновным в покушении на убийство двух человек, в том числе малолетнего. Сегодня, 23 мая, Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил ему 9 лет и 4 месяца лишения свободы. Этот срок уралец проведет в исправительной колонии строгого режима.

Теги: суд, балкон, приговор, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.06.2022 09:35 Мск Екатеринбуржца, выбросившего сына с балкона, обвинили в покушении на убийство
Ранее 18.06.2022 12:26 Мск В Екатеринбурге пьяный мужчина выкинул из окна сына

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети