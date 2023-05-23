Игорь Бабушкин выпускникам 2023: Будьте достойными сыновьями и дочерями своей большой Родины!

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин побывал на последнем школьном звонке, он принял участие в праздничной линейке в гимназии №3, где поздравил ребят 9-х и 11-х классов с окончанием школы.





Всего в этом году в 255 школах Астраханской области завершили обучение 3775 одиннадцатиклассников и 11736 девятиклассников.

"Желаю всем выпускникам Астраханской области удачи. У вас впереди выпускные экзамены, а дальше самое ответственное – выбор профессии. Для одних из вас он будет единственным на всю жизнь, для других – лишь первым шагом на пути развития и самосовершенствования. Уверен, вы найдёте правильное решение", - сказал Игорь Бабушкин.

В своем телеграмм-канале он также поблагодарил преподавателей и родителей выпускников. Он отметил, что это те люди, ежедневная поддержка которых, знания и мудрость сопровождали ребят все школьные годы.





"Впереди у вас яркая и насыщенная жизнь, полная новых встреч, знакомств, открытий, созидательного труда, творчества. Будьте достойными сыновьями и дочерями своей большой Родины и всегда знайте, что за плечами у вас родина малая. Здесь вас всегда ждут и готовы помочь", - подчеркнул глава Астраханской области.