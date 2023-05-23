В России растет спрос на дачи и коттеджи, а цены на них снижаются

С начала год спрос на загородные объекты недвижимости (дома, дачи, коттеджи) в России вырос на 21%. При этом средняя стоимость такого жилья за последние четыре месяца снизилась на 6% - с 3 млн до 2,8 млн руб., отмечают аналитики "Авито Недвижимости".

Самое доступное загородное жилье находится в Кировской, Ульяновской и Смоленской областях.

Самым доступным форматом загородного жилья в "Авито" называют дачи – с начала года средняя стоимость таких объектов в стране снизилась на 1% - до 690 тыс. руб.