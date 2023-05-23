Hill: Финансирование Украины натолкнулось на проблемы США с госдолгом

Разговоры о дальнейшей военной помощи Вашингтона украинскому режиму остаются второстепенным вопросом из-за тупика в вопросе повышения потолка госдолга США, пишет The Hill.

Также в США вызывает сомнения предстоящее украинское наступление, что сдерживает энтузиазм по поводу финансирования. При нынешних темпах расходов на Киев финансирования хватит до конца сентября. Следующий пакет станет первым испытанием того, продолжит ли контролируемая республиканцами Палата представителей оказывать такую же поддержку Украине, как и прежде.

Член Палаты представителей Билл Китинг сказал, что это прежде всего будет зависеть от результатов наступления Украины.

В прошлом году США одобрили общую помощь Украине на сумму 113 миллиардов долларов, около 47 миллиардов из которых включали военную помощь.