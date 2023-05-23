23 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Серовский тракт снова в дыму. Спасатели предупредили о плохой видимости на дороге

Водителей снова предупреждают об ограничении видимости на Серовском тракте. Причиной смога стали лесные пожары, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

Напомним, что 21 мая задымление на трассе Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов привело к массовой аварии из девяти машин. В результате пострадало девять человек. Один из них (водитель микроавтобуса) скончался при госпитализации после столкновения с цементовозом.

За минувшие сутки в Свердловской области было ликвидировано 22 природных пожара. В МЧС заверили, что угрозы распространения огня на населенные пункты и объекты экономики нет. Ранее свердловский Роспотребнадзор назвал города, где есть превышение вредных веществ в воздухе.

Теги: видимость, смог, пожар, Серовский тракт


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