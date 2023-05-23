В Азербайджане опровергли заявление об обстреле позиций армии Армении на границе

Минобороны Азербайджана опровергло во вторник сообщение армянской стороны об обстреле вооруженными силами республики позиций армянской армии на границе.

В сообщении, которое приводит ТАСС, военные говорят, что распространенная противником информация о якобы имевшем место 23 мая обстреле подразделениями азербайджанской армии из разнокалиберного оружия подразделений ВС Армении в направлении населенного пункта Гюнешли Басаркечярского района не соответствует действительности.

"Категорически опровергаем ее", - говорится в сообщении.