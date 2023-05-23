23 Мая 2023
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Экономика В России
Фото: kremlin.ru

ВТБ станет одним из участников консорциума новых акционеров "Яндекса"

Банк с госучастием ВТБ станет одним из участников консорциума по покупке контрольного пакета акций "Яндекса", передает "Интерфакс" со ссылкой на главу банка Андрея Костина.

Он сообщил, что размер пакета акций банка еще обсуждается. Костин также не исключил, что сделка может быть заключена до конца года, но не стал называть предполагаемую сумму.

Ранее The Bell (внесен в реестр СМИ-иноагентов Минюста РФ) сообщал, что к консорциуму, помимо ВТБ, могут присоединиться Владимир Потанин, Вагит Алекперов и Алексей Мордашов.

Готовить сделку, якобы, назначили экс-главу Счетной палаты РФ Алексея Кудрина. Также сообщалось о планах разделить "Яндекс" на российский и иностранный бизнес. Последний должен остаться за основателем и совладельцем проекта Аркадием Воложем.

Теги: втб, яндекс, сделка


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