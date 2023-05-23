23 Мая 2023
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Образование Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В полиции Екатеринбурга призвали выпускников соблюдать порядок во время гуляний

В УМВД по Екатеринбургу выступили с обращением к выпускникам городских школ.

Полицейские просят молодых людей соблюдать общественный порядок в ходе мероприятий, посвященных празднованию выпускных и последних звонков. МВД также призывает законных представителей подростков и администрации учебных заведений усилить контроль за поведением ребят во время праздников.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, требования связаны с нарушениями, которые допускают несовершеннолетние. Так, в ночь с 22 на 23 мая полицейские доставили в дежурную часть шесть подростков за употребление алкоголя в общественном месте. В отношении них составлены административные протоколы. Теперь материалы в отношении родителей направят в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних.

В полиции заверили, что будут контролировать места традиционных гуляний выпускников, а также соблюдение ими порядка.

Теги: полиция, выпускники, обращение, Екатеринбург


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