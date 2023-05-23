В полиции Екатеринбурга призвали выпускников соблюдать порядок во время гуляний

В УМВД по Екатеринбургу выступили с обращением к выпускникам городских школ.

Полицейские просят молодых людей соблюдать общественный порядок в ходе мероприятий, посвященных празднованию выпускных и последних звонков. МВД также призывает законных представителей подростков и администрации учебных заведений усилить контроль за поведением ребят во время праздников.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, требования связаны с нарушениями, которые допускают несовершеннолетние. Так, в ночь с 22 на 23 мая полицейские доставили в дежурную часть шесть подростков за употребление алкоголя в общественном месте. В отношении них составлены административные протоколы. Теперь материалы в отношении родителей направят в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних.

В полиции заверили, что будут контролировать места традиционных гуляний выпускников, а также соблюдение ими порядка.