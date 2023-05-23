23 Мая 2023
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Общество В России
Фото: Антон Васильев | vk.com/tmn_72

Климатологи советуют перенести столицу России в Сибирь

К началу последней четверти XXI века, а в худшем случае – к середине столетия – температура на Земле поднимается на 2-2,5 градуса относительно доиндустриальной эпохи (конца XIX века), считает климатолог Алексей Кокорин.

"Это приведет к тому, что волны жары будут накрывать планету как минимум в два-три раза чаще. То есть та жара, которая у нас была раз в десять лет, будет каждые три года. Можно жить, но надо адаптироваться", - заявил эксперт в интервью "Российской газете".

По его словам, не исключен вариант, при котором температура поднимается на 4,5-5 градусов, тогда 8-9 лет из 10 будут аномально жаркими.

"Это будет просто другая жизнь. Это значит, что летом в таком мегаполисе, как Москва, наверное, жить будет нельзя. Не исключено, что если действительно будет так плохо, то столицей будет уже, скажем, Красноярск или Новосибирск", - предполагает Кокорин.

Теги: климат, сибирь, глобальное потепление


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