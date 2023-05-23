План "Эдельвейс" для силовиков объявили в Брянской области, - Mash

План "Эдельвейс" для силовиков (общий сбор) объявили в Брянской области, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, Росгвардия усиливается в Севском, Суземском, Трубчевском и Климовском районах.

Накануне на территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. В регионе были объявлены планы "Перехват" и "Эдельвейс". Кроме того, в Белгородской области введен правовой режим контртеррористической операции.