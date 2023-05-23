23 Мая 2023
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Общество В России
Фото: duma.gov.ru

СРЗП внесла законопроект о досрочной пенсии для многодетных отцов. Правительство против

Фракция "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме внесла законопроект о досрочном назначении пенсии для многодетных отцов.
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В пояснительной записке говорится, что законопроект разработан в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина по итогам состоявшихся 1 июня 2022 года встреч по вопросам социальной поддержки детей. Действующее законодательство предусматривает досрочную пенсию для многодетных женщин, но важно учитывать и конституционный принцип поддержки семьи как союза женщины и мужчины.

Предлагается установить досрочное назначение страховой пенсии по старости обоим родителям на таких условиях: женщинам в 50 лет при стаже 15 лет при наличии пяти и более детей, мужчинам - в 55 лет и стаже 20 лет. Для родителей четверых детей при том же стаже - в 52 года и 57 лет соответственно, при наличии трех детей - в 53 года и 58 лет. При этом делается оговорка: дети должны воспитываться до достижения возраста 8 лет. То есть в случае развода должен приниматься во внимание возраст детей, при которых был развод. Впрочем, вероятность разводов в многодетных семьях очень мала.

Однако Правительство РФ в официальном заключении законопроект не поддержало. Оно не видит источников финансирования.

Ранее лидер движения "Сорок сороков", отец девяти детей Андрей Кормухин заявил о наплевательском отношении государства к многодетным отцам в части возраста выхода на пенсию даже при пяти и более детях.

"65 лет — возраст выхода многодетного отца на пенсию. Мама с пятью детьми выходит в 50, а отец, который тащил на себе груз ответственности, выходит в 65. Это что такое?" — возмутился он.

Теги: пенсия, отцы, многодетные


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