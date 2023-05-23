Приговор бывшему главному судебному приставу Прикамья огласят 31 мая

Приговор экс-руководителю УФССП Пермского края Игорю Кожевникову огласят 31 мая. Информация опубликована на сайте Пермского районного суда, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее обвинение запросило для него 13 лет лишения свободы, штраф в 50 млн руб. и лишение специального звания "советник юстиции второго класса".

По версии следствия, обвиняемый с 2017 по 2018 годы вместе другим должностным лицом получили в качестве взяток свыше 15 млн руб. различными суммами. Деньги выдавались за быстрое и беспрепятственное возбуждение исполнительных производств в отношении должников различных организаций по исполнительным листам, выданным судами, а также за незаконное возбуждение исполнительных производств на основании фиктивных удостоверений и решений от имени комиссий по трудовым спорам о взыскании якобы имевшейся задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками.

Также экс-глава управления, согласно материалам дела, организовал преступную схему, где с помощью подложных документов соучастники беспрепятственно взыскали и перечислили почти 3 млн руб. с лицевого счета регионального УФССП на банковские счета подконтрольных физических лиц - номинальных взыскателей по таким исполнительным производствам.

Всего общая сумма незаконно выведенных должностными лицами денег составила свыше 222 млн руб.