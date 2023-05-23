Нидерланды могут стать первой страной, которая передаст Украине истребители F-16

Нидерланды могут стать первой страной, которая передаст Киеву истребители F-16, сообщает Politico со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака.

По данным издания, Сак заявил, что "Нидерланды могут стать первой" страной, подарившей истребители Киеву.

Ранее стало известно, что Минобороны США не возражает против возможного предоставления Украине истребителей F-16 другими странами.

Politico сообщало, что F-16 с Украиной могут поделиться США и Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Греция и Румыния, но не Великобритания и не Франция, у которых просто нет таких самолетов. При этом именно Франция и Великобритания выразили готовность заняться подготовкой украинских пилотов для управления западными самолетами.