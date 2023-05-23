Медсестре из Екатеринбурга отказались выплачивать страховку за заболевание COVID-19 в стенах больницы

Медсестре Тамаре Ш. из Екатеринбурга пришлось через суд доказывать свое право на дополнительную страховую гарантию после заражения от пациента COVID-19. О деталях истории Накануне.RU рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Заражение произошло в феврале 2022 года в поликлинике горбольницы №2. Согласно Указу президента РФ "О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников" Тамара Ш. могла также получить дополнительную страховую гарантию в виде единовременной выплаты в размере 68 тыс. 811 рублей. Несмотря на то, что в больнице было проведено расследование, доказан факт заражения медсестры от конкретного пациента и поданы все документы, отделение Фонда пенсионного страхования вернуло заявление. Свои действия в Фонде объяснили окончанием действия Временного положения о выплатах.

Тогда медсестра обратилась в Ленинский районный суд с иском, в котором требовала от Фонда положенную ей выплату, 5 тыс. рублей компенсации морального вреда и 15 тыс. рублей на судебные расходы.

В свою очередь ответчик заверил, что заседание врачебной комиссии по расследованию страхового случая проводил работодатель истца в период действия Временного положения, однако документы в Фонд были поданы слишком поздно. В процесс пригласили третье лицо - ГАУЗ СО "ЦГБ № 2 имени А.А. Миславского". Работодатель истца отметил, что оформление документов потребовало больше времени из-за сложности расследования - в период пандемии было необходимо изучить медицинские документы большого числа пациентов для установления источника заражения.

Ленинский районный суд полностью удовлетворил требования истца, за исключением выплаты компенсации морального вреда, снизив ее размер с 5 до 3 тыс. рублей. Тогда ответчик обратился уже в Свердловский областной суд, однако там нашли основания для отмены только компенсации морального вреда. В итоге, Фонд все же заплатил Тамаре Ш. 68811 рублей страховки и 15 тыс. рублей судебных расходов.